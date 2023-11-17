"Вокруг Жироны сейчас такая суета. Никто не понимает, как такой маленький клуб лидирует в таблице. Все на нас смотрят и думают: в чем здесь дело? Мы воспринимаем это нормально, никакого давления нет.

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Мы наслаждаемся каждым матчем, но в Ла Лиге проходных игр нет. Не было в сезоне, что мы приехали и легко победили", – сказал Довбик ВЗБІРНА.

Напомним, Жирона неожиданно лидирует в испанской Ла Лиге, имея в своем активе 34 турнирных пункта после 13 сыгранных туров. Довбик в текущем сезоне в составе Жироны сыграл в 14 матчах во всех турнирах. В активе украинского нападающего семь голов и шесть результативных передач.

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