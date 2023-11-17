Довбик – о лидерстве Жироны в Ла Лиге: "Никто ничего не понимает"
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик рассказал секрет успеха своей команды в нынешнем сезоне Ла Лиги.
"Вокруг Жироны сейчас такая суета. Никто не понимает, как такой маленький клуб лидирует в таблице. Все на нас смотрят и думают: в чем здесь дело? Мы воспринимаем это нормально, никакого давления нет.
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Мы наслаждаемся каждым матчем, но в Ла Лиге проходных игр нет. Не было в сезоне, что мы приехали и легко победили", – сказал Довбик ВЗБІРНА.
Напомним, Жирона неожиданно лидирует в испанской Ла Лиге, имея в своем активе 34 турнирных пункта после 13 сыгранных туров. Довбик в текущем сезоне в составе Жироны сыграл в 14 матчах во всех турнирах. В активе украинского нападающего семь голов и шесть результативных передач.
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