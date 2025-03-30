"Я разделяю все, что касается Довбика. Он чувствительный мальчик, ему нужна наша поддержка. Я попросил команду придумать, как его правильно обслуживать, доставлять ему мяч, он замечательный футболист и постепенно понимает итальянский чемпионат.

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Мы должны больше требовать от Артема, чтобы стимулировать его, мы делаем это каждый день. Он хорошо играет, когда просит мяч в глубине, а мы не всегда ему помогаем этим. Такие голы, как сегодня, идут ему на пользу", – цитирует Раньери LaRoma24.it.

Напомним, в нынешнем сезоне украинский форвард провел 39 игр за клуб, забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Сейчас Рома занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52-мя очками.

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