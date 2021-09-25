"В прошлом лидер Динамо и сборной Украины, трехкратный чемпион нашей страны и четырехкратный обладатель Кубка, участник 1/4 финала ЧС-2006 и автор памятного гола паненкой в ворота сборной Швейцарии – все это лишь краткий список достижений Артема Милевского.

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Артем – настоящий профессионал, достойный соперник на футбольном поле и замечательный человек за его пределами. Это игрок, который всегда с уважением относился к футбольному клубу Металлист, а мы, в свою очередь, отвечали ему взаимностью. Желаем Артему Милевскому не менее успешной и яркой жизни после завершения карьеры и верим, что он принесет украинскому футболу еще немало пользы", – говорится в заявлении Металлиста на официальном сайте.

Напомним, Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского Динамо с 2003 по 2013 годы, сыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистами. Последней командой Артема был Минай, который он покинул в июле 2021 года. За его плечами выступления за украинские Борисфен и Динамо, турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российское Тосно, венгерскую Кишварду и белорусское Динамо Брест.

За сборную Украины провел 50 матчей, в которых забил 8 голов. В составе "сине-желтых" стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.

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