Бавария не ощутила проблем в матче против Гройтер Фюрта в рамках 6-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Бавария открыла счет уже на 10 минуте благодаря точному удару Мюллера – Томас благодаря этому голу поднялся в тройку лучших бомбардиров чемпиона Германии в истории. На 30 минуте Киммих удвоил преимущество ударом из-за пределов штрафной.

Второй тайм начался с удаления Павара, что не помешало Левандовски сделать счет разгромным (правда, взятие ворот записали как автогол). Впрочем, последнее слово было за Гройтер Фюрт – Иттен в конце встречи забил гол престижа.

Бавария в меньшинстве победила Гройтер Фюрт – Мюнхен сохранил силы на Динамо, Мюллер вошел в топ-3 бомбардиров клуба

Благодаря этой победе Бавария набрала 16 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице, Гройтер Фюрт с 1 пунктом остался последним.