Товарищеский матч

Австрия – Италия – 2:0

Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35

Счет был открыт быстро усилиями Шлагера. Удвоил преимущество Алаба отличным прямым ударом со штрафного. Италия, которая, как и Австрия, не едет на ЧМ, пыталась отыграться, но попытки были напрасными.

Италия без шансов проиграла Австрии – Алаба забил шедевральный гол со штрафного