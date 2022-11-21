Достижение Манчини и шедевр Алабы в видеообзоре матча Австрия – Италия – 2:0
08:29 - Читати українською
Команда Роберто Манчини уступила подопечным Ральфа Рангника в спарринге. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Товарищеский матч
Австрия – Италия – 2:0
Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35
Счет был открыт быстро усилиями Шлагера. Удвоил преимущество Алаба отличным прямым ударом со штрафного. Италия, которая, как и Австрия, не едет на ЧМ, пыталась отыграться, но попытки были напрасными.
Италия без шансов проиграла Австрии – Алаба забил шедевральный гол со штрафного
Несмотря на поражение, встреча стала особенной для Роберто Манчини, ведь это был его 57-й матч во главе "Скуадры". По этому показателю он обошел Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли. Впереди только Энцо Беардзот (88) и Витторио Поццо (95).
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