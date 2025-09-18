Копенгаген и Байер сыграли вничью (2:2) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Кризисный Байер спас ничью в гостевом матче с Копенгагеном. Датчане дважды выходили вперед по ходу встречи, причем во второй раз – на 86-й минуте благодаря голу Роберта Силвы. Этот гол был вполне заслуженным – ранее Копенгаген весь второй тайм "провисел" на воротах Байера, заставляя Флеккена крутиться как белка в колесе.

Очередной шедевр Гримальдо не спас Байер от потери очков в Копенгагене, Брюгге сокрушил Монако

Однако на 90+1-й минуте Эчеверри энергично прорвался к центру и мощным навесом заставил Хацидиакоса отправить мяч в собственные ворота. Так "фармацевты", отбиваясь целый второй тайм, спаслись от поражения.