Досадный автогол и "стандартный" камбек в видеообзоре матча Атлетико – Атлетик – 1:2
10:33 - Читати українською
Атлетико уступил Атлетику во втором полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор встречи.
62’ Унаи Симон
90+3’ Хосе Хименес
Ерай Альварес 77’
Иньяки Вильямс 81’
62’ Унаи Симон
77’ Ерай Альварес
81’ Иньяки Вильямс
90+3’ Хосе Хименес
Голов пришлось ждать до середины второго тайма. Атлетико открыл счет благодаря несчастному случаю. После подачи углового Фелиш поразил стойку, мяч отлетел в спину Симону, от которой предательски таки закатился в ворота.
Атлетик оформил камбек с Атлетико после гола в свои ворота и стал вторым финалистом Суперкубка Испании
Атлетик совершил полный камбек за 4 минуты, удачно выполнив свои стандарты. Ерай замкнул подачу с углового, а точку поставил младший Уильямс, которому удался отличный удар с подбора. 1:2 – баски на характере вырвали путевку в финал, где встретятся с Реалом.
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