Голов пришлось ждать до середины второго тайма. Атлетико открыл счет благодаря несчастному случаю. После подачи углового Фелиш поразил стойку, мяч отлетел в спину Симону, от которой предательски таки закатился в ворота.

Атлетик оформил камбек с Атлетико после гола в свои ворота и стал вторым финалистом Суперкубка Испании

Атлетик совершил полный камбек за 4 минуты, удачно выполнив свои стандарты. Ерай замкнул подачу с углового, а точку поставил младший Уильямс, которому удался отличный удар с подбора. 1:2 – баски на характере вырвали путевку в финал, где встретятся с Реалом.