"У нас была возможность поговорить с игроком. Это досадная ситуация. Печально, но я вижу, как он с ней справляется. Самое главное, что его семья в безопасности, и в то же время он рад быть с нами. Как я уже сказал, сегодня он все еще восстанавливается после обоих матчей за Украину и поездки. Но он уже провел первый короткий контакт с товарищами по команде.

У жены Судакова есть веская причина оставаться в Украине – в ее дом попала российская ракета

Помимо своих качеств, он может играть на разных позициях. Он часто играл на флангах, как второй полузащитник, в более выдвинутой линии, позади нападающего, а в сборной – и на флангах. Он – игрок, который предложит нам множество решений; тот уровень мастерства, которым он обладает, всегда востребован", – цитирует Лаже MaisFutebol.

