Дортмундская Боруссия не хочет выплачивать платеж солидарности за Ярмоленко – немцы считают, что это обязанность Динамо

В деле компенсации за трансфер Андрея Ярмоленко в Боруссию Д открываются все новые подробности.

Бывший клуб Андрея Ярмоленко – дортмундская Боруссия – не планирует выплачивать так называемый платеж солидарности за переход украинца в размере 301 578,95 евро черниговской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу "Юность", сообщает немецкое издание Sport.de. Боруссия утверждает, что согласно соглашений, заключенных с Динамо, именно киевский клуб обязан взять на себя все выплаты.

"Платеж солидарности" за трансфер Ярмоленко: сюжет Великого Футбола

Напомним, ранее ФИФА открыла производство против Динамо и Боруссии Д в деле трансфера Ярмоленко и обязала оба клуба выплатить долг за трансфер Андрея летом 2017-го года. К слову, представители немецкого клуба сообщили, что дают киевлянам время на улаживание ситуации до 16 ноября.

Напомним, Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское Динамо получило 25 млн евро.

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