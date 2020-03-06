Боруссия Д интересуется защитником ПСЖ

Защитник французского Пари Сен-Жермен Тома Менье попал в сферу интересов немецкого клуба.

Руководство дортмундской Боруссии проявляет предметный интерес к защитнику французского ПСЖ Тома Менье, сообщает издание Goal.

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"Шмели" уже контактировали с представителями 28-летнего футболиста и с самим игроком. Контракт бельгийца с парижанами истекает летом 2020-го, а это значит, что сумма отступных за бронзового призера ЧМ-2018 не будет большой.

Напомним, Менье перешел в ПСЖ из Брюгге в июле 2016 года за 6 млн евро. В текущем сезоне бельгиец провел за свой клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

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