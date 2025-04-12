Голкипер "горняков" Кирилл Фесюн поделился эмоциями от долгожданного официального матча в футболке донецкого клуба в 24-м туре УПЛ против ЛНЗ (4:1).

"Главное, что мы выиграли – удалось помочь команде добыть важные три очка. Гол ЛНЗ из офсайда? Это был сложный момент. Очень неприятно, потому что, я считаю, мы полностью переигрывали соперника в первом тайме. У них было несколько острых контратак, но главное – что удалось сохранить свои ворота нетронутыми.

Разгром за 20 минут в видеообзоре матча ЛНЗ – Шахтер – 1:4

А во втором тайме уже так получилось... ЛНЗ чуточку агрессивнее начал играть. И уже такой счет был – 3:0, возможно, где-то немножко расслабились. Не знаю. Поэтому так.

Были ли у меня шансы выручить команду? Да, конечно. Я почти достал, но очень обидно, что не удалось продолжить нашу серию без пропущенных мячей. Но главное – это три очка.

Эмоции – очень истощены. Это была эмоционально сложная игра, потому что дебют в такой команде... Очень нервная игра для меня", – сказал Фесюн в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Кирилл перешел в Шахтер из Колоса 1 июля 2024 года за 2,7 млн евро.

Шахтер разгромил ЛНЗ за 13 минут – Марлон приобщился к трем голам, оформив дубль, Фесюн дебютировал за "горняков"