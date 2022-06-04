"Когда случилась война, то сезон в Европе уже заканчивался, а в Бразилии только начинался. Все произошло слишком быстро, времени было мало. Поэтому я решил сесть со своим агентом и посмотреть, что может произойти. Решили подождать, потому что мы не можем принимать поспешные решения.

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Моя голова очень спокойна, куда бы я ни пошел. Я просто хочу играть в футбол, показывать свой талант или в Европе, или здесь, в Бразилии. Каждый игрок всегда мечтает, особенно в молодости, оказаться в Европе, но в Бразилии у него тоже не будет проблем.

Я уже даже разговаривал с Рожерио Сени о Сан-Паулу. Он отличный тренер, отличный человек, но у меня есть своя история с Коринтиансом. Моим приоритетом в Бразилии всегда был Коринтианс, потому что я благодарен за все, что этот клуб сделал для меня", – приводит слова Педриньо Globo.

Напомним, прошлым летом хавбек перешел в Шахтер из Бенфики за 18 млн евро и подписал контракт до 30 июня 2025 года. Педриньо успел провести за "горняков" 18 матчей, в которых оформил 4 гола и 3 ассиста.

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