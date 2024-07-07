"Я действительно приложил много усилий и потратил бесчисленное количество часов, чтобы вернуться, но теперь вынужден принять тот факт, что дороги назад нет. Это тяжело, но я четко понимаю, что здоровье должно быть на первом месте.

Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры в 31 год – со слезами на глазах

Я буду очень скучать по времени, проведенным в Копенгагене, но никогда не забуду поддержку, которую мы с семьей получили здесь, особенно в самые тяжелые времена после нападения на Украину. Мы чувствовали большую любовь и поддержку, за что я всегда буду благодарен", – сказал Хочолава в интервью для официального сайта клуба.

Напомним, 31-летний грузин объявил о завершении карьеры. За последние полтора года Хочолава перенес несколько операций и реабилитационных процессов, но травмы настолько тяжелые, что вернуться к высшему футболу уже невозможно.

К слову, Давид выступал с 2017 по 2021 годы за донецкий Шахтер. В составе "горняков" грузин провел 83 игры, в которых забил три гола. Хочолава трижды завоевывал титул чемпиона Украины с "горняками". На его трансфере в Копенгаген Шахтер заработал 2,5 млн евро.

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