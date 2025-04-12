"Интерес к Марку Гехи из Кристал Пэлас, которого клуб хочет видеть в своих рядах еще с прошлого года, никуда не исчез. Илья Забарный из Борнмута также имеет своих поклонников на Сент-Джеймс Парк.

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Кроме того, Ньюкасл следил за несколькими защитниками в Европе, включая Усмана Диоманде из Спортинга и Антониу Силву из Бенфики.

Гехи и Забарный имеют опыт игры в английской Премьер-лиге – они были бы отличными вариантами, ведь могли бы сразу заиграть, хоть и дорогими.

В свою очередь игроку из-за рубежа, особенно молодому центральному защитнику, может понадобиться больше времени для акклиматизации, но его потенциал для улучшения может быть значительным, а цена – значительно ниже", – написал Во в своей колонке на The Athletic.

К слову, кроме Ньюкасла, интерес к украинцу приписывали Челси, Тоттенхэму, Ливерпулю, французскому ПСЖ и мадридскому Реалу.

Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 32 матча во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с "вишнями" рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает украинца в 40 млн евро.

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