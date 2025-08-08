Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал эпизод с падением нападающего Карпат Игоря Краснопира в игре против Полесья.

"Игрок Карпат №95 (Игорь Краснопир – прим.) в момент единоборства за мяч с соперником слишком легко падает в попытке заработать пенальти. Несмотря на то, что игрок №5 Полесье (Эдуард Сарапий – прим.) действует с определенной степенью риска, характер контакта и действия с его стороны не являются достаточными основаниями для назначения пенальти.

Карпаты – Полесье: экс-арбитр ФИФА считает, что рефери должен был назначить три пенальти

Указанные причины были правильно распознаны видеоассистентом арбитра (главным судьей встречи был Дмитрий Панчишин – прим.), поэтому он не вмешивался, признавая, что нападающий допустил легкого ныряния", – объяснил Риццоли в комментарии на официальном YouTube-канале УАФ.

Напомним, Карпаты проиграли Полесью в стартовом туре (0:2). Счет мог быть и крупнее, но 18-летний вратарь "львов" Назар Домчак отразил пенальти Александра Филиппова.

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко