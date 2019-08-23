"Дополнительной ноги нет, волосы на месте", – Дуэлунд рассказал о поездке в Чернобыль

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд поделился впечатлениями от недавнего визита в Чернобыль. Легионер киевлян явно не остался равнодушным.

Напомним, недавно Миккел Дуэлунд в компании еще одного динамовца –Карлоса Де Пены – посетил Чернобыль и выложил соответствующее фото в Instagram, после чего стал жертвой троллинга Дениса Бойко.

"Решил поехать в Чернобыль после просмотра сериала. Но я знал о Чернобыле и до этого. Всегда хотел туда поехать, посмотреть, что там. Я был поражен, что многие вещи не изменились. Не могу сказать, что мне было страшно – был день, светило солнце. У нас был определенный прибор, который измерял радиацию и помогал нам быть в безопасности.

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Идея возникла у меня, Франа Соля и Карлоса Де Пены. Фран не смог поехать, а Карлос согласился. Конечно, все выглядело заброшенным. Быть так близко к реактору – это нечто. В Чернобыле все необычное. Ты видишь оставленные журналы, газеты, куклы из детского сада. Реально чувствуешь, что в один день все покинули это место и никогда не вернутся.

Бойко шутил, не появились ли у меня хвост или еще одна нога. Но это была всего лишь шутка. Не знаю, сколько вообще футболистов посещали Чернобыль. Возможно, Денис посещал это место.

Все хорошо, дополнительной ноги нет, волосы на месте. Я все прекрасно вижу, так что все отлично", – рассказал Дуэлунд в эфире Lo Liga.

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