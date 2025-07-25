Полузащитник Шахтера Георгий Судаков элегантно отреагировал на слова нападающего Бешикташа Тамми Абрахама, который после поражения (2:4) в Лиге Европы намекнул на реванш в ответном матче.

"После матча они праздновали так, будто все уже закончилось. У меня большой опыт в футболе. Мы запомним эти празднования и посмотрим, что будет через неделю", – заявил англичанин.

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В ответ Судаков опубликовал в своем Telegram-канале скриншот цитаты Абрахама и лаконично написал: "Донт пуш зе хорсес". Таким образом Георгий использовал известную фразу Александра Усика, которая стала настоящим мемом перед реваншем с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что м атч-ответ, который окончательно определит участника следующего раунда, пройдет через неделю в польском Кракове.

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