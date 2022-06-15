Накануне "Скуадра Адзурра" позорно уступила Германии (2:5) в рамках 4-го тура Лиги наций. Один из мячей влетел в ворота Италии после ошибки Доннаррумы. Замечание журналистов, что уже не первый подобный казус с голкипером, вывело его из равновесия.

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"Когда это случалось раньше? Когда на мне фолили в матче против Реала? Если вы хотите поспорить по поводу этих вещей – хорошо. Я здесь, чтобы говорить от имени команды. Если вы хотите обвинять меня – хорошо. Я возьму на себя вину, потому что я капитан и буду продолжать идти с высоко поднятой головой. Думаю, вы пытаетесь что-нибудь раскрутить благодаря таким ситуациям", – цитирует Доннарумму Football Italia.

Похоже, голкипер забыл, что играет в эру высоких технологий, а все его успехи и неудачи запечатлены на видео. В сети уже гуляет ролик с подбором результативных ошибок голкипера. Заявление Доннаруммы на фоне этого видео выглядит как минимум смешно.

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