ПСЖ после трансфера Люки Шевалье указал на дверь Джанлуиджи Доннарумме. Итальянский голкипер не терял времени и нашел себе новый клуб.

Как сообщает La Stampa, что 26-летний вратарь уже согласовал личный контракт с Манчестер Сити. Он будет получать "чистыми" 12 миллионов евро, как и в Париже, но за счет бонусов общая сумма может немного возрасти. Отмечается, что Доннарумма неоднократно общался с главным тренером "горожан" Пепом Гвардиолой.

Что касается переговоров с ПСЖ, то парижане хотят 50 миллионов евро, но ожидается, что в ближайшее время французы снизят свои финансовые запросы до 35 млн евро. Такую сумму Манчестер Сити вероятнее всего будет готов выплатить за переход Доннаруммы.

Итальянский голкипер присоединился к ПСЖ в 2021 году в статусе свободного агента. В целом он отыграл в 161 в футболке парижан. Доннарумма с французским клубом выиграл Лигу чемпионов и получил четыре титула чемпиона Франции.

