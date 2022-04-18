Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма совсем не учится на своих ошибках прошлого.

Чемпион Европы устроил клоунаду на последних минутах матча против Марселя.

Голы Неймара и Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Марсель – 2:1

Вратарь ПСЖ выскочил далеко за пределы штрафной и перехватил мяч, однако дальше начался ступор. Доннарумма не придумал ничего лучше, как просто выбить мяч за боковую линию, а затем забирать его из-под носа соперника. Арбитр наградил итальянца желтой карточкой за преднамеренную задержку времени.

Напомним, 23-летний кипер показывал позорную игру ногами и в ответном матче 1/8 ЛЧ против Реала (1:3). Джиджи подарил Кариму Бензема гол, с которого и начался камбек мадридцев.

ПСЖ переиграл Марсель в дерби – Мбаппе и Неймар приносят победу, Месси без гола