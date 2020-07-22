Доннарумма провел 200-й матч за Милан – он превзошел достижение Буффона

Молодой голкипер итальянского Милана Джанлуиджи Доннарумма в матче 35-го тура Серии А против Сассуоло (2:1) установил очередное невероятное достижение.

Этот поединок стал для 21-летнего вратаря 200-м в свитере "россонери", сообщает Opta Sports.

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Доннарумма дебютировал за Милан еще в октябре 2015 года, когда ему было 16. Это позволило тогда побить рекорд легендарного Джанлуиджи Буффона. Показатель 200-та матчей Доннарумма тоже покорил быстрее своего почти вдвое старше коллеги. Ныне резервный голкипер Ювентуса до 21 года и 146 дней (актуальный возраст вратаря "россонери") провел лишь 134 поединка.

К слову, Джанлуиджи Доннарумма за две сотни матчей в профессионалах пропустил 209 мячей, а 72 поединка завершил "сухим".

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