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Доннарумма прокомментировал свою ужасную ошибку в матче против Сампдории

14:18 63 Читати українською
Доннарумма прокомментировал свою ужасную ошибку в матче против Сампдории
Джанлуиджи Доннарумма / Соцсети

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма извинился за ошибку в поединке против Сампдории.

1’ Грегуар Дефрель
 

"Благодарю своих партнеров за поддержку. Ошибки иногда случаются, и я приношу извинения всем. Когда ты пытаешься отправить мяч вперед, ты можешь ошибиться. Такое бывает.

Милан из-за чудовищной ошибки Доннаруммы пропустил самый быстрый гол как минимум с 2005 года

Жаль, что мы не смогли набрать хотя бы одно очко, но должны смотреть только вперед. В прошлом году я прошел через очень трудные времена, но смог преодолеть это. Я могу сделать это и сейчас.

Сампдория обыграла Милан благодаря ляпу Доннаруммы: 29-й тур Серии А, матчи субботы

Вратарь не должен позволять ухудшить ситуацию, он обязан мгновенно приходить в себя после любой ошибки", – цитирует Доннарумму Football-Italia.

Теги
Италия Милан Милан Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Сампдория - Милан
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