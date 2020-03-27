toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Доннарумма признался, кого из форвардов боялся больше всего

09:18 164 Читати українською
Доннарумма признался, кого из форвардов боялся больше всего
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кто из нападавших был самым неудобным для него.

"Цвета "россонери" очень много значат для меня, потому что я вырос здесь. Я всегда был фанатом Милана. Главная цель – это та, которую мы поставили перед собой в начале сезона.

Доннаруммой заинтересовались на Туманном Альбионе – на голикпера претендуют сразу три английских клуба

Личная цель – всегда стараться изо всех сил делать все, чтобы пропустить как можно меньше голов. Я столкнулся со многими великими нападающими, но я всегда больше всего боялся Роналду", – цитирует Доннарумму издание Football Italia.

Напомним, Джанлуиджи – воспитанник Милана. За основную команду "красно-черных" футболист начал выступать в возрасте 16 лет. В текущем сезоне итальянец пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч. Transfermarkt оценивает его в 55 млн евро.

Лунін проти несподіваного конкурента в Реалі і ще 6 рішень Зідана – фанати Мадрида винесли вражаючий вердикт

blog_ava
"Заберите его н***й с поля": Андриевский вспомнил реакцию Маркевича на фол против Эдмара
10:12
146
Теги
Италия Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Криштиану Роналду Криштиану Роналду Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
37
мин
Франция
22:00
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук