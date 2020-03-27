Доннарумма признался, кого из форвардов боялся больше всего

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кто из нападавших был самым неудобным для него.

"Цвета "россонери" очень много значат для меня, потому что я вырос здесь. Я всегда был фанатом Милана. Главная цель – это та, которую мы поставили перед собой в начале сезона.

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Личная цель – всегда стараться изо всех сил делать все, чтобы пропустить как можно меньше голов. Я столкнулся со многими великими нападающими, но я всегда больше всего боялся Роналду", – цитирует Доннарумму издание Football Italia.

Напомним, Джанлуиджи – воспитанник Милана. За основную команду "красно-черных" футболист начал выступать в возрасте 16 лет. В текущем сезоне итальянец пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч. Transfermarkt оценивает его в 55 млн евро.

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