Гоклкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может присоединиться к ПСЖ на правах свободного агента, но сразу же покинуть команду, сообщает Football Italia со ссылкой на репортера Дункана Каслса.

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Контракт Доннаруммы с Миланом истекает 30 июня и продлен не будет. Ювентус считался главным фаворитом на игрока, а парижане должны были выйти из борьбы, имея в своем распоряжении Кейлора Наваса. Однако ПСЖ нашел выход – клуб хочет подписать голкипера и сразу же отдать его в аренду.

Напомним, что 22-летним итальянцем интересуются также Ювентус, Рома и Барселона. В сезоне 2020/21 Серии А голкипер не пропустил ни одного мяча в ворота "россонери" в 13-ти матчах из 37-ми.

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