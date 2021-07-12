Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма вписал свое имя в анналы чемпионатов Европы и мира.

Первый номер "Скуадры Адзурры" стал третьим самым молодым вратарем в истории решающих матчей крупных турниров, сообщает Opta Sports.

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Доннарумма вышел на финал Евро-2020 со стартовых минут. В день решающего матча киперу 22 года и 136 дней. Доннарумма поднялся в тройку самых молодых голкиперов в истории топ-соревнований. Моложе него были только испанец Хосе Анхель Ирибар (Евро-1964) и аргентинец Хуан Ботассо (ЧМ-1930).

К слову, матч против сборной Англии для Джанлуиджи Доннаруммы стал 33-м в свитере национальной команды.