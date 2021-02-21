Миланское дерби стало 200-м поединком Доннаруммы в составе Милана в Серии А, сообщает Opta Sports. Голкиперу покорилось это достижение в возрасте 21 года и 361 дня, что позволило ему стать самым молодым игроком, который сыграл столько матчей в чемпионате Италии.

Милан получил мощный заряд мотивации перед дерби – фанаты устроили настоящее шоу

Предыдущий рекорд принадлежал Буффону, который свой 200-й поединок провел в возрасте 24 года и 83 дня, то есть 19 лет назад. Интересно, что это достижение считалось с 1994 года, когда Серия А перешла к системе 3 очка за победу.

К слову, Доннарумма провел в текущем сезоне 30 матчей в составе Милана во всех соревнованиях, пропустив в них 38 голов.

Интер разгромил Милан и ушел в отрыв на вершине Серии А – Лукаку и Лаутаро решили судьбу дерби