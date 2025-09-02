Манчестер Сити на официальном сайте сообщил о завершении трансфера Джанлуиджи Доннаруммы. Контракт рассчитан до июня 2030 года, а сумма перехода из ПСЖ составила 30 миллионов евро. Чемпион Европы-2020 заменит в воротах Эдерсона, который является рекордсменом АПЛ (7 ассистов – больше всех среди вратарей чемпионата в истории) – бразилец уже перебрался в Фенербахче.

Манчестер Сити официально избавился от игрока, который выигрывал с клубом требл – расчистил путь для звезды ПСЖ

Напомним, 26-летний Доннарумма присоединился к ПСЖ в 2021 году из Милана. С момента своего прихода он провел 161 матч за парижский клуб, завоевал многочисленные трофеи во Франции, а также победил в Лиге чемпионов 2024/2025.

Также Доннарумма провел 74 матча за сборную Италии. Он был капитаном национальной сборной, которая выиграла Чемпионат Европы 2021 года, победив Англию в финале по пенальти и получив награду лучшего игрока турнира.

