"Я могу только поблагодарить Милан за то, что клуб сделал для меня. Там я сформировался и как мужчина, и как футболист. На меня скидывают всех собак, но люди не задумываются, как действовала другая сторона. Знаете, какой был последний звонок из Милана? Они позвонили, чтобы сказать, что подписали другого голкипера. Вот так все закончилось.

Я остаюсь фаном Милана и со страстью смотрю каждый матч. Часто общаюсь с бывшими партнерами, со Стефано Пиоли. Я счастлив, что у них сейчас так хорошо обстоят дела. Радовался за Милан и фанатов клуба после выигранного дерби. Меньян отлично показывает себя. Поздравляю его с прекрасным сезоном в Милане", – сказал Доннарумма в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, летом Доннарумма променял Милан на ПСЖ. В составе французского гранда чемпион Европы провел 15 матчей (7 "сухих") и пропустил 10 голов.

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