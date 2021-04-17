Голкипер "россонери" рассчитывает зарабатывать 12 млн евро за сезон "чистыми", сообщает Сalciomercato.

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Такой зарплатой не может похвастаться ни один вратарь в мире. Среди всех игроков Серии А больше получает только Криштиану Роналду (31 млн евро). Пока предложение Милана далеко от аппетитов Доннаруммы – "всего" 8 млн. Если стороны не найдут компромисс, то летом голкипер станет свободным агентом.

Добавим, что Доннарумма провел 40 матчей в текущем сезоне, пропустил 48 голов и 10 раз сохранял ворота "сухими".

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