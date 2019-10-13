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Доннарумма – о выходе Италии на Евро-2020: Манчини выведет нас на правильный путь

13:58 15 Читати українською
Доннарумма – о выходе Италии на Евро-2020: Манчини выведет нас на правильный путь
Джанлуиджи Доннарумма / TMW

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над Грецией (2:0), а также отметил главного тренера "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини.

63’ Жоржиньо
78’ Федерико Бернардески
 
63’ Жоржиньо
78’ Федерико Бернардески

"Мы очень хотели выиграть. Во втором тайме мы прекрасно стартовали и победили. Стадио Олимпико – прекрасен. На матче была замечательная атмосфера, мы посвящаем эту победу болельщикам в том числе.

Манчини – о выходе Италии на Евро-2020: Надеюсь, в июне мы будем играть еще лучше

Манчини – отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Он опирается на хорошие принципы. Мы все прислушиваемся к нему, нам следует делать это и по ходу Евро, потому что он, несомненно, выведет нас на правильный путь", – цитирует Доннарумму calciomercato.com.

Напомним, благодаря домашней победе над Грецией сборная Италии гарантировала себе выход на Евро-2020

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Италия - Греция Италия Италия Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Евро-2020 Роберто Манчини Роберто Манчини
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