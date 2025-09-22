На церемонии вручения “Золотого мяча-2025” Джанлуиджи Доннарумма получил награду как лучший вратарь года, выиграв Трофей Яшина.

Ямаль второй раз подряд выиграл "Kopa Trophy"

Отметим, что Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ в прошлом году выиграл требл, а с этого сезона является игроком Манчестер Сити.

Трофей Яшина – специальная награда, которую вручают лучшему вратарю мира по итогам сезона. Она названа в честь голкипера Льва Яшина – единственного вратаря, когда-либо получавшего "Золотой мяч". Трофей основали в 2019 году, а победителя определяют те же журналисты, которые голосуют за главную награду "Золотой мяч".

GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

