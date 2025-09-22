Доннарумма - лучший вратарь года
France Football объявил обладателя премии Трофей Яшина, которую вручают лучшему вратарю по итогам календарного года. Трофей достался Джанлуиджи Доннарумме.
На церемонии вручения “Золотого мяча-2025” Джанлуиджи Доннарумма получил награду как лучший вратарь года, выиграв Трофей Яшина.
Отметим, что Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ в прошлом году выиграл требл, а с этого сезона является игроком Манчестер Сити.
Трофей Яшина – специальная награда, которую вручают лучшему вратарю мира по итогам сезона. Она названа в честь голкипера Льва Яшина – единственного вратаря, когда-либо получавшего "Золотой мяч". Трофей основали в 2019 году, а победителя определяют те же журналисты, которые голосуют за главную награду "Золотой мяч".
