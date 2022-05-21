"Победу Шахтера в Кубке УЕФА 13 лет назад помню, как будто это было вчера. Эмоции, ради которых живет спортсмен.

Тринадцать лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА – видео знаменитой победы

Кубок – тяжелая ноша не только потому, что он реально тяжелый. Но держать кубок гораздо легче, чем прийти к нему. Рассказывать о часах тренировок нет смысла, сами понимаете.

И еще лучше я помню, как мы прилетели в Донецк. Переполненная площадь. Болельщики. Радость и гордость, которые согревают сердце до сих пор. Донецк, мы еще вернемся. И снова будем радоваться, как тогда, а может и больше, новым победам", – написал Пятов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 13 лет назад Шахтер в финале последнего розыгрыша Кубка УЕФА одолел Вердер и завоевал первый (и пока единственный) в своей истории евротрофей.

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