"У меня есть мечта, чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги чемпионов. Чтобы там выступали лучшие команды мира. Чтобы там как и раньше были Манчестер, Барселона. Я думаю, по этому всему скучают наши болельщики.

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Я уже сказал, что хочу, чтобы Донецк, Донбасс был очень счастлив, а счастлив он может быть только в единой Украине. Поэтому, дай Бог, чтобы Донбасс, Донецк скорее возвращался в единую Украину, чтобы там люди жили, а не выживали, и чтобы там всегда звучал гимн Лиги чемпионов. Когда вчера я ехал из Запорожья и увидел "Донецк, 100 км" у меня чуть не остановилось сердце. Я впервые за 8 лет так рядом с Донецком", – цитирует Ахметова сайт Шахтера.

Напомним, после начала войны на Донбассе в 2014 году Шахтер перебрался в Киев.

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