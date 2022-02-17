"Донецк может быть только в единой Украине", – Ахметов назвал свою футбольную мечту
Президент Шахтера Ринат Ахметов поностальгировал за родным городом.
"У меня есть мечта, чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги чемпионов. Чтобы там выступали лучшие команды мира. Чтобы там как и раньше были Манчестер, Барселона. Я думаю, по этому всему скучают наши болельщики.
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Я уже сказал, что хочу, чтобы Донецк, Донбасс был очень счастлив, а счастлив он может быть только в единой Украине. Поэтому, дай Бог, чтобы Донбасс, Донецк скорее возвращался в единую Украину, чтобы там люди жили, а не выживали, и чтобы там всегда звучал гимн Лиги чемпионов. Когда вчера я ехал из Запорожья и увидел "Донецк, 100 км" у меня чуть не остановилось сердце. Я впервые за 8 лет так рядом с Донецком", – цитирует Ахметова сайт Шахтера.
Напомним, после начала войны на Донбассе в 2014 году Шахтер перебрался в Киев.
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