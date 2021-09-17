Дончанин для дерби, Монзуль в Полтаве, нехватка VAR – УАФ объявила судейские назначения на тур УПЛ
Профильные комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 8-й тур отечественной Премьер-лиги.
Из восьми матчей туре система Видеоассистент рефери будет работать только на двух, сообщает официальный сайт УАФ.
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Дополнительная помощь будет, в частности, у арбитра центрального матча тура между киевским Динамо и Александрией Дмитрия Кривушкина. Также VAR будет в Днепре, где местные "спортклубовцы" встретятся с ровенским Вересом. В свою очередь дерби Донецкой области между Мариуполем и Шахтером рассудит Юрий Иванов.
17.09.2021
Десна – Рух. Чернигов. Стадион имени Гагарина. 19:30. Арбитр – Новохатний В. (Киев).
18.09.2021
Ингулец – Колос. Кропивницкий. Стадион Зирка. 14:00. Арбитр – Романов В. (Днипро).
Мариуполь – Шахтер. Ковалёвка. Стадион Колос. 17:00. Арбитр – Иванов Ю. (Донецкая область).
Днепр-1 – Верес. Днипро. Стадион Днипро-Арена. 17:00. Арбитр – Пасхал И. (Херсон). Арбитр VAR – Бойко С. (Киевская область).
Динамо – Александрия. Киев. НСК Олимпийский. 19:30. Арбитр – Кривушкин Д. (Харьков). Арбитр VAR – Коваленко А. (Полтава).
19.09.2021
Ворскла – Минай. Полтава. Стадион Ворскла имени Бутовского. 17:00. Арбитр – Монзуль К. (Харьков).
Заря – Черноморец. Запорожье. Стадион Славутич-Арена. 19:30. Арбитр – Арановский Е. (Киев).
Львов – Металлист-1925. Львов. Стадион Арена Львов. 19:30. Арбитр – Балакин Н. (Киевская область).
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