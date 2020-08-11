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Донадони покинул Шэньчжэнь

17:28 - Читати українською
Донадони покинул Шэньчжэнь
Роберто Донадони / Фото ФК Шэньчжэнь

Экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони остался без работы.

Китайский ФК Шэньчжэнь решил прекратить сотрудничество с Роберто Донадони, сообщает Football Italia.

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По мнению боссов клуба из Поднебесной, 56-летний итальянец не справился со своей задачей на старте нового сезона чемпионата Китая. После 4-х туров Шэньчжэнь потерпел три поражения. Специалист проработал в команде около года.

Напомним, Роберто Донадони известен своей работой во главе сборной Италии в 2006-2008 годах.

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Теги
Мир Роберто Роберто Донадони Китай Шэньчжэнь Шэньчжэнь
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