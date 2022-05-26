Бывший голкипер Днепра и других клубов УПЛ Евгений Боровик не смог удержаться от троллинга в адрес "великого полководца" Рамзана Кадырова.

Верховный прихвостень Путина выдал очередной поток идиотизма, в котором говорилось "о решенном вопросе Украины" и "выходе на Польшу за 6 секунд", если та не опомнится.

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Боровик нашел фотожабу, на которой якобы Кадырова голым привязали к столбу. "Дон берет Польшу за 6 секунд", – подписал картинку 37-летний экс-голкипер, работавший в последнее время в тренерском штабе Черноморца.

Напомним, Россия начала вторжение в Украину утром 24 февраля, однако оккупанты получают достойный отпор и не могут реализовать даже половину своих планов.

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