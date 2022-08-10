Шахтер встречается со словенским Домжале в благотворительном матче в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовый состав и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Шахтер стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на клубном канале на YouTube, а также на телеканале Xsport. Просмотреть спарринг можно непосредственно в этой новости.

В первом сегодняшнем поединке "горняки" обыграли Аль-Адалу. На вечернюю игру Игорь Йовичевич выставил основу.

Состав Шахтера: Трубин – Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицкий.

Запасные: Шевченко, Криськив, Стасюк, Фарина.

Шахтер удержал победу над Аль-Адалой – дебютный успех Йовичевича во главе дончан