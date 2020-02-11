Доминирование Манчестера и резервист Арсенала – топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Портал Sportmac, специализирующийся на трансферных и зарплатных показателях, опубликовал список зарплат футболистов АПЛ.

Самым высокооплачиваемым игроком лиги является голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, который зарабатывает около 23 млн евро в год. На втором месте расположился полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне (19,7 млн). Третий – партнер бельгийца по команде Рахим Стерлинг (18,5 млн).

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Стоит отметить, что в первую пятерку попал Месут Озил, которому Арсенал платит 16,5 млн. Правда, немец уже давно перестал быть лидером "канониров". В нынешнем сезоне хавбек лишь 7 матчей из 35 для Арсенала во всех турнирах сыграл полностью.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

1. Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), 23 млн евро;

2. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 19,7 млн евро;

3. Стерлинг (Манчестер Сити), 18,5 млн евро;

4. Погба (Манчестер Юнайтед), 17,8 млн евро;

5. Месут Озил (Арсенал), 16,5 млн евро.

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