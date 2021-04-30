Доминация Манчестер Юнайтед и единственное светлое пятно Ромы – УЕФА объявил команду недели в Лиге Европы
15:58 - Читати українською
Определилась команда лучших игроков по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.
Символическая сборная недели появилась на официальном сайте УЕФА.
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Более половины команды (6 игроков) составляют представители Манчестер Юнайтед, который раздавил Рому со счетом 6:2. Униженные "волки" все же делегировали своего лидера – Эдина Джеко. Арсенал и Вильярреал в списке представлены двумя игроками.
Добавим, что ответные матчи полуфинала Лиги Европы состоятся уже на следующей неделе – 6 мая.
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