Символическая сборная недели появилась на официальном сайте УЕФА.

Вильярреал победил Арсенал: Эмери уничтожил "бывшую" и сам всё испортил, "гуннеры" на характере спасли шансы на финал ЛЕ

Более половины команды (6 игроков) составляют представители Манчестер Юнайтед, который раздавил Рому со счетом 6:2. Униженные "волки" все же делегировали своего лидера – Эдина Джеко. Арсенал и Вильярреал в списке представлены двумя игроками.

Добавим, что ответные матчи полуфинала Лиги Европы состоятся уже на следующей неделе – 6 мая.

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