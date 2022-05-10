В 2023 году решающий матч самого молодого еврокубкового турнира примет Прага, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра состоится на Эден Арене – домашнем стадионе Славии, за которую выступают украинцы Тарас Качараба и Максим Таловеров.

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Трибуны Эден Арен способны принять около 20 тысяч болельщиков. Это будет не первый случай, когда на стадионе пройдет престижный еврокубковый матч. В 2013 году Челси и Бавария разыграли здесь Суперкубок УЕФА.

Следовательно, УЕФА не учел проблему дебютного розыгрыша Лиги конференций. Оба участника финала (Рома и Фейеноорд) открыто выразили недовольство, что матч состоится на слишком маленьком стадионе – Арене Комбетаре в Тиране, рассчитанной на почти 22 тысячи зрителей.

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