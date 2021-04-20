Получай еще больше эмоций от просмотра футбола вместе с Lay's! Попробуй удивить Артема Милевского и Владу Седан своим домашним стадионом и становись владельцем крутых подарков.

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Главный приз – настольный футбол – вручат Артем Милевский и Влада Седан. Они лично посетят победителя и расспросят о его впечатлениях от сезона Лиги чемпионов.

Крутые призы от Lay's ожидают своих владельцев каждого матча! Наслаждайся топовыми играми и выигрывай электрошашлычницу с двумя футбольными новинками от Lay's "Бургер" и "Колбаски с горчицей", а еще получай месячный запас чипсов Lay's.

Как принять участие в конкурсе "Домашний стадион"

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Как блогеры смотрят футбол вместе с Lay's

Просмотр футбола вместе с Lay's стал для Влады Седан удачлив – Манчестер Сити пробился в полуфинал Лиги чемпионов, а Александр Зинченко провел великолепный матч и стал одним из героев поединка против грозной дортмундской Боруссии!

А вот Артем Милевский болеет за мадридский Реал, которому "горожане" будут противостоять в полуфинале Лиги чемпионов. Кто доберется до заветного финала и будет сражаться за поднятия желаемого кубка над головой – узнаем уже скоро.

Чемпион по киберфутболу Евгений Мостовой, более известный в футбольных кругах как Yozhyk, как мог поддерживал свой любимый Ливерпуль. Подопечные Клоппа не смогли победить Реал, но футболом и чипсами блогер остался доволен.

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