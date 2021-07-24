Отныне поединки "горняков" можно будет смотреть в прямом эфире на итальянском телевидении.

Шахтер и Sportitalia договорились о показе матчей донецкой команды, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Итальянский канал будет транслировать домашние игры команды Роберто Де Дзерби. Первым поединком, который будет показывать Sportitalia, станет нынешняя встреча Шахтера с Ингульцом в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

К слову, телеканал Sportitalia специализируется на показе футбола, баскетбола, автоспорта, мотоспорта, тенниса, американского футбола, регби и гольфа и входит в структуру компании Sky Sport.

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