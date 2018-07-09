Домашние матчи Арсенала-Киев будут транслировать каналы "Футбол 1/2"

Новичок УПЛ Арсенал-Киев получил транслятора на домашние матчи чемпионата Украины в сезоне 2018/19.

Телеканалы "Футбол 1/2" и Арсенал-Киев заключили соглашение о сотрудничестве в новом сезоне 2018/2019. Все домашние матчи команды в рамках украинской Премьер-лиги будут транслироваться на этих каналах, сообщает сайт телекомпании.

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"Киевский Арсенал возвращается в элиту украинского футбола, и в новом сезоне телеканалы "Футбол 1/2" впервые покажут все домашние матчи команды. У клуба серьезные задачи и большие амбиции, как подтверждение – команду возглавил Фабрицио Раванелли, легенда итальянского футбола. Надеюсь, с новым тренером Арсенал сможет достичь высоких результатов", – сказал директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.