Бразилец, который в свое время провел за украинский гранд 219 матчей, на днях приехал в Киев. Он встречался с Игорем Суркисом для обсуждения возможного дальнейшего сотрудничества.

Данило Силва приехал в Киев – любимец Суркиса может вернуться в Динамо и уже обсудил возможное сотрудничество

А вчера, 29 января, Силва решил вспомнить виды украинской столицы. Позже 34-летний экс-футболист посетил базу Динамо. "Дома", – подписал Данило фото в своем Instagram.

Напомним, Силва защищал цвета киевского Динамо с 2010 по 2017 годы. С "бело-синими" он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.

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