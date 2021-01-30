"Дома": Данило Силва посетил базу Динамо и насладился видами Киева
Бывший защитник "бело-синих" Данило Силва продолжает находиться в столице Украины.
Бразилец, который в свое время провел за украинский гранд 219 матчей, на днях приехал в Киев. Он встречался с Игорем Суркисом для обсуждения возможного дальнейшего сотрудничества.
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А вчера, 29 января, Силва решил вспомнить виды украинской столицы. Позже 34-летний экс-футболист посетил базу Динамо. "Дома", – подписал Данило фото в своем Instagram.
Напомним, Силва защищал цвета киевского Динамо с 2010 по 2017 годы. С "бело-синими" он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.
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