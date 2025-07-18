Неизвестные ограбили дом бывшего футболиста сборной Франции Мишеля Платини в резиденции Буш-дю-Рон, похитив около 20 трофеев, сообщает портал Foot Mercato. По информации источника, Платини успел увидеть человека в черной одежде с капюшоном, а затем обнаружил пропажу около двадцати кубков и медалей.

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Прокуратура Марселя подтвердила начало расследования по факту взлома, совершенного в доме Платини. Преступник скрылся с места происшествия. Сам бывший президент УЕФА не пострадал.

Мишель Платини является трехкратным обладателем "Золотого мяча" – он выигрывал этот приз в 1983, 1984 и 1985 годах, когда защищал цвета Ювентуса.

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