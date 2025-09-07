Дом Судакова получил серьезные повреждения в результате ракетной атаки РФ: "Й****и орки" (ВИДЕО)
Жилье игрока сборной Украины Георгия Судакова серьезно пострадало от недавнего обстрела россиянами Киева.
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков сообщил, что в его дом прилетела ракета в результате ракетной атаки РФ в ночь на 7 сентября.
Судаков признался, как удалось получить "десятку" в Бенфике – дополнительный бонус от легенды
"Йо*****и орки, прилет в наш дом..
Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", – написал Судаков в своем Telegram-канале.
Напомним, 7 сентября Россия нанесла очередной террористический удар по Украине. Под ударами находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов и другие населенные пункты. Известно о двух погибших людях в результате обстрела Киева.
