Полузащитник Бенфики Георгий Судаков сообщил, что в его дом прилетела ракета в результате ракетной атаки РФ в ночь на 7 сентября.

"Йо*****и орки, прилет в наш дом..

Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", – написал Судаков в своем Telegram-канале.

Напомним, 7 сентября Россия нанесла очередной террористический удар по Украине. Под ударами находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов и другие населенные пункты. Известно о двух погибших людях в результате обстрела Киева.