Дом полузащитника Ливерпуля ограбили, когда игрок находился внутри
20:51 - Читати українською
Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен подвергся ограблению.
Дом полузащитника Ливерпуля Алекса Окслейд-Чемберлена был ограблен, когда сам игрок вместе со своей женой находился внутри. Об этом сообщает BBC Sport.
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Сообщается, что инцидент произошел в 22:45 по местному времени. Воры украли украшения и сумки.
Алекс Окслейд-Чемберлен женился на певице группы Little Mix Перри Эдвардс в начале этого года. У пары есть годовалый сын.
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