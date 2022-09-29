Дом полузащитника Ливерпуля Алекса Окслейд-Чемберлена был ограблен, когда сам игрок вместе со своей женой находился внутри. Об этом сообщает BBC Sport.

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Сообщается, что инцидент произошел в 22:45 по местному времени. Воры украли украшения и сумки.

Алекс Окслейд-Чемберлен женился на певице группы Little Mix Перри Эдвардс в начале этого года. У пары есть годовалый сын.

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