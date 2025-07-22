Последние несколько дней выдались непростыми для форварда Альмерии Луиса Суареса: рано утром в минувшее воскресенье в дом нападающего ворвались воры, при этом внутри находилась вся его семья. Об этом сообщило издание La Voz de Almería со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

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Двое воров проникли на балкон дома, пробравшись через навес, установленный на первом этаже, и попытались открыть окно с помощью металлического предмета. Шум, что издавал предмет, который пытался прорваться сквозь металлическую раму окна, разбудил всех, кто был внутри. Луис Суарес и его семья включили свет и закричали. Нападающий вступил в схватку с грабителями, параллельно была вызвана полиция.

Испугавшись приезда правоохранителей, воры быстро скрылись.

Луис Суарес живет в районе Эль-Тойо в Альмерии, где ограбления уже не редкость. В январе волна ограблений прокатилась по нескольким предприятиям. Из-за этого семья чувствует себя незащищенной.

Согласно MaisFutebol, в услугах форварда Альмерии заинтересован лиссабонский Спортинг.

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