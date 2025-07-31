Во время очередной ужасной атаки на столицу Украины пострадал дом защитника Полесья Сергея Чоботенко.

Ночью, 31 июля, Киев пережил комбинированный массивный удар россиян. В результате обстрела разрушен дом защитника Полесья Сергея Чоботенко.

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Жена Чоботенко Карина показала в своих соцсетях ужасное видео на утро после жестокой атаки –обломки, выбитые окна, уничтоженное жилье и сгоревшие машины. Женщина сопроводила видео надписью: "Наш дом! Ненавижу". А также добавила хэш-тег с напоминанием, что россияне – террористы.

К слову, Чоботенко сейчас находится с Полесьем в Андорре, где сыграет против Санта-Коломы в квалификации Лиги конференций.

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