Неприятный инцидент произошел с Ансу Фати, пока он наблюдал за дебютом Хави у руля Барселоны.

Грабители пробрались в дом нападающего Барсы Ансу Фати, когда сам игрок находился на Камп Ноу, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia.

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В это время в помещении находилась семья Ансу, которая смотрела матч против Эспаньола (1:0) по телевизору. Преступники проникли на второй этаж дома и успели утащить деньги, драгоценности и часы. До прибытия полиции, которую все же вызвали родственники Фати, грабители скрылись.

Напомним, Ансу сейчас восстанавливается от травмы, и Хави еще несколько недель не сможет рассчитывать на звездного форварда.

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